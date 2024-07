Epp Petrone: raamat, millele annaksin viiepallisüsteemis kuus palli

Teine selle sarja raamat, mida ma olen mitmel pool nimetanud enda lemmikute hulka kuuluvaks, on «Minu Alaska». Selle autor Maria ehk Mann on samasugune, julge ja poisilik neiu, kes teeb asju, mida tavaliselt ei tehta, ja viib meid kohtadesse, kus tavaliselt ei käida, ja ütleb asju, mida tavaliselt ei öelda. Võib-olla näitab see midagi minu kohta, võib-olla teistel on teised lemmikud, aga jah, mina haakun just sellise inim-/autoritüübiga.

Nii et kui saaks, annaksin «Minu Indiale» viiepallisüsteemis kuus palli. Ja mitte ainult sellepärast (aga ka sellepärast), et India mind kogu oma kentsaka hullusega tohutult võlub. Mulle meeldib see, mismoodi Eeva «Minu Indias» dialoogi tulistab, mismoodi ta tegelasi märkab ja kirjeldab neid oma absurdimaigulise huumoriga. Olen rahul, et me Eevaga omal ajal kohe ta reisi hakul lepingu sõlmisime, võtsime riski ja võimaldasime tal seal elada oma elu, pastakas kõrva taga ja märkmik taskus. Ta pani käigu pealt kirja, mida läbi elas, ja tulemuseks on mahlakas tekst.

PS. Vabandan, et keeletoimetaja kogemata mõne vead sisse jättis. Kui raamat trükist tuli, siis see tõesti häiris mind, aga nüüd mõtlen, et see, et ühes kohas näiteks on duši asemel kirjutatud tušš – eks see ole ka omamoodi «India stiil». Kordustrükis parandasime «India stiili» muidugi ikkagi ära!