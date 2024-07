Südamega kuulates võib kuulda ka loomade keelt

Ükskord ammu-ammu läksin ma oma emaga metsa seenile küll ja eksisin ära. Ka koer oli kaasas, meie loll ja armas Karlos.

Aga tegelikult ei ole ema mulle kunagi loomade keelt õpetanud, see oli hoopis mu loomaarstist vanaisa, kes loomade keele kohta minuga arutas. Ja kas temagi seda täpselt nii seletas, ma ei tea. Mul on meeles ka hoopis üks teine jutt, kus papa seletas, et inimesed oskavad tegelikult kõik loomade keelt, aga nad lihtsalt ei märka seda - loomade keel on kõrvade, sabade ja karvavõngete keel, mingit muud loomade keelt ei olegi olemas...

Epp Petrone, «Siis, kui seened veel rääkisid». Foto: Raamat

Aga võib-olla ühel teisel päeval seletas ta seda, et südamega kuulates on olemas üks teine keel. Igatahes märkasin ma kord, et seletasin niimoodi seda «loomade keelt» oma tütrele, Martale.

Ma usun tõesti, et südant lahti tehes ja keskendudes võib kuulda väga imelisi asju. Mitte ehk otseselt inimkeeli tõlgitavas keeles kuuldavaid jutte, aga mingid jutud on seal tõepoolest. Kui istud puu alla ja vaatad taevasse, siis võib saavutada selle seisundi, et kuuled. Just seda ma tahtsingi oma noortele lugejatele öelda - ei ole imelik, kui niisugused seisundid tekkivad, ei ole ka imelik niisuguste seisundite poole püüelda.