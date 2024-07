Kate Winslet soovitab raamatut, mis muutis ta elu

«Käisime endise poiss-sõbraga igal pühapäeval Londonis Earl's Courti lähedal asuvas naljakas kohvikus hommikusöögil,» jutustas Kate Winslet ajakirjas Oprah. «Pärast seda läksime ühte tohutusse raamatupoodi, kus pidime teineteisele raamatu ostma. See oli tõesti tore tegu. Ma arvan, et mõnikord, kui oled noor (ja isegi kui oled vanem), võib endale või kellelegi teisele raamatu ostmine veidi hirmutav olla. Ma jätsin kooli pooleli, kui olin alles 16-aastane, ja ma olen alati olnud — tõtt-öelda olen vahel siiani — seetõttu veidi intellektuaalselt ebakindel. See poiss-sõber oli minust 11 aastat vanem, ja see oli tema viis mulle selgeks teha, et on täiesti okei oma arvamust omada ning ta aitas mul oma ebakindlusest üle saada. See on päris võimas tegu,» on näitleja tänulik.

«Ühel päeval võttis ta kätte Émile Zola romaani «Thérèse Raquin» ja ma mõtlesin, et ta teeb nalja. Aga ta ütles: «See on üks erakordsemaid armastuslugusid, mis on kunagi kirjutatud.» See raamat muutis mu elu ja pole mind mind kunagi jätnud.»

Winsleti selgitusel imbus see lugu tema sisse. Eriti viis, kuidas Zola kirjeldab naise ja mehe vahelise salasuhte intensiivsust.

Kui autor tutvustab teose alguses Thérèse'i, siis tegelane vaevu räägib. «Ta on tuim ja tardunud. Ma arvan, et me kõik oleme vahel sattunud sellisesse emotsionaalsesse seisundisse. Mind on alati sügavalt häirinud see julguse ja enesekindluse puudumine,» selgitab Kate Winslet, miks tegelase muutumine teose tema jaoks niivõrd mõjusaks tegi. «Ta muutub tänu kirele ja meeleheitele. Tema ja Laurent armastavad teineteist nii väga, et kõik muu hääbub. Nad ei mõtle muust kui koos olemisest. Ja loomulikult hävitab neid tegu, mis selle võimalikuks teeb – abikaasa uputamine.»