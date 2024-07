UUS AJAVIITEROMAAN Eesti keeles ilmus Åsa Hellbergi romaan õdedest, kes tahavad saada õigust ise oma elu üle otsustada

Õed Anna ja Cornelia kasvavad üles väikeses Lääne-Rootsi külas. Perekond on vaene, kuid sellest hoolimata saavad kaks noorimat tütart võimaluse õppida halastajaõeks. Läinud pärast õpingute lõppemist tööle suurlinna, ootab neid ees täiesti teine maailm arstide, naisõiguslaste ja põnevate patsientidega. Töö on raske, aga nende usk tulevikku vankumatu, sest uks vabadusse on juba paokil. Nad tahavad saada kaasaegseteks naisteks, kuigi selle eest tuleb maksta kõrget hinda.

Åsa Hellberg (snd 1962), kes on seni olnud Rootsi niinimetatud hea tuju raamatute laine eesotsas, keeras mõni aasta tagasi täiesti uue lehekülje ja otsustas lugejateni tuua oma suguvõsa naiste haaravad lood. Need räägivad naistest, kes tahavad saada õigust ise oma elu üle otsustada. «Fjällbacka õed» on eelmise sajandi Rootsi naiste elu kirjeldav triloogia, millest esimene osa on «Ainult koos õega».