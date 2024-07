Ilmus Colleen Hooveri psühholoogiline põnevusromaan ohtlikust armastusest

Sloan on valmis talle kallite inimeste nimel põrgutulest läbi käima. Ta teeb seda iga jumala päev. Kurikuulsa, ent karismaatilise narkodiileri Asa Jacksoni kallimana on Sloan viimaks ometi leidnud päästerõnga, millest kinni hoida, olgugi et see tähendab enda põhimõtetega vastuolus elamist. Sloan sõltub Asast nii emotsionaalselt kui ka rahaliselt; Asal aga on Sloani vastu tärganud muret tekitavad kinnismõtted, mis muutuvad iga päevaga üha ohtlikumaks. Kui pildile ilmub narkopolitsei salaagent Carter, tunneb Sloan kohe esimesest hetkest tema vastu tõmmet. Sloan teab, et kui Asa peaks sellest haisu ninna saama, teeks ta Carterile otsa peale. Ja Asa on olnud kõigi, eeskätt Sloani elus alati sammu võrra teistest ees. Tema teele ei seisa ette mitte keegi. Mitte keegi peale Carteri. Mäng muutub aina ohtlikumaks ning üha põletavamaks saab küsimus, kas Sloan ja Carter leiavad koos väljapääsu, enne kui on liiga hilja.