NAISTEMAJA KARM AJALUGU «Seksuaalse ahistamise kahtlustus. Lahendamata ja lõpetatud»

Anki Karlsson, tema hea sõber ja mõni aasta tagasi siia kolinud naaber, trummeldas uksele ja astus vastust ootamata sisse. Viimasel ajal oli tal naise nägemise üle alati hea meel, kuid see polnud kogu aeg nii olnud. Algul teda ärritas, et mitte öelda ajas marru, kui Anki politsei mõrvajuurdlusse sekkus, kuid pikkamööda tuli Tryggvel möönda, et naisest oli rohkem kasu kui kahju. Ainult et Anki ei saanud aru, kui ohtlikuks võivad kujuneda olukorrad, millesse ta end pahaaimamatult mässis. Mõnikord kasvas naise arukus üle selgeks rumaluseks ja see oli peamine põhjus, miks Tryggve otsustas talle mitte vastu töötada. Tema arvates oli parem, kui nad on ühel meelel, ta ei tahtnud, et Anki mingitesse probleemidesse satuks, ja lõppude lõpuks oli siiski Tryggve spetsialist raskete kuritegude uurimise alal.