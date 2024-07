Jane Bitter: raamatu kirjutamisel oli mulle endale teraapiline toime

Siiski peab Jane tunnistama, et suures lugemisisus ta vahel ei analüüsinud loetud infot ja haaras juba järgmise raamatu, nii et eelmisest saadud tarkused olid peast kadunud. «Umbes pool aastat hiljem hakkasin taipama, et selline uue info sisse ahmimine ei too mu elus mingit muutust. Võtsin kõik juba loetud raamatud uuesti ette ja alustasin otsast peale. Seekord juba kirjutasin päevikusse märkmeid ja proovisin leida reaalseid olukordi, kus neid taipamisi kasutama hakata. Siis hakkas ka reaalsus muutuma,» jutustab ta oma kogemusest.

Üht raamatut, mis enim muljet oleks avaldanud, Jane välja tuua ei oska. Ta leiab, et on igast loetust saanud palju väärtuslikku ja iga uus on viinud järjest suuremate avastusteni. Ta võrdleb, et see on kui redelist ülesronimine – ükski redelipulk pole teistest parem ega erilisem. Aga igaüks on oluline, et kõrgemale tõusta. Aga ehk teos, mida ta aina uuesti kätte on võtnud, on Eckhart Tolle «Siin ja praegu: kohaloleku jõud».