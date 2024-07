NIPID Kuidas muuta lugemine põnevamaks ja mängulisemaks?

Kate Hindley «Postiljon Paul. Klappidega raamat» on hea näide sellest, kuidas raamatud võivad pakkuda palju enamat kui pelgalt lugemismaterjali. Rahva Raamatu kirjastuse juht Dea Oidekivi jagab oma mõtteid ja nõuandeid, kuidas arendada lastes lugemishuvi.

Klappidega raamatute võlud

Dea leiab, et klappidega raamatud, nagu «Postiljon Paul», on laste jaoks eriti põnevad, sest pakuvad lastele võimalust interaktiivselt osaleda lugemisprotsessis. «Klapid võimaldavad avastada lisadetaile ja kõrvaltegelasi, muutes lugemise mitmekesisemaks ja korduvaks avastamisrõõmuks. Eriti eelkooliealiste laste puhul on selline tegutsemine oluline, kuna see aitab neil maailma avastada läbi tegevuse,» selgitab ta.

Lasteraamat «Postiljon Paul». Foto: Evelin Kruus

Vanusele vastavad raamatud

Dea toob välja, et raamatute valimine peaks lähtuma lapse huvidest ja valmidusest, mitte pelgalt vanusest. Erivajadustega lapsi õpetatakse teadmiste ja valmisoleku, mitte vanuse järgi. «Seega on soovitatav valida raamatuid, mis kõnetavad last ja hoiavad tema tähelepanu.»

Kooslugemise tähendus

Koos lapsega raamatute vaatamine ja lugemine on Dea sõnul oluline, kuna see loob võimaluse ühiseks ajaveetmiseks ja ühendustunde tekkimiseks. Ta räägib, et raamatud aitavad arendada lapse sõnavara, lauseehitust ja silmaringi ning lugemine võib muuta lapsed empaatilisemaks ja aidata neil elus tasakaalu leida.

Lugemisharjumuste kujundamine

Dea nendib, et lugemisharjumuste kujundamiseks on oluline ka eeskuju. Kui laps näeb täiskasvanut lugemas, tekib tal suurem huvi ka ise lugema hakata. «Lastele võib tutvustada erinevaid raamatuid ja selgitada, kuidas nendega hoolikalt ümber käia,» leiab ta.

Nõuanded, kuidas lugemine põnevamaks muuta:

Dea Oidekivi jagab viite nippi, kuidas muuta laste lugemiskogemus põnevamaks ja mängulisemaks:

Hoidke raamatud lapsele kättesaadaval kohal.

Valige lisadega raamatud, mis muudavad lugemise interaktiivseks.

Lugege suuremate lastega ainult üks peatükk päevas, et hoida põnevust üleval.

Vahetage riiulitel raamatute asukohti, et need tunduksid uuena.

Jutustage lugusid lugemise asemel, eriti koolieelses eas.