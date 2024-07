Hommikune kalli ja pühapäevane seks — paariterapeudi lihtsad nipid, kuidas suhet elus hoida

Krooniline ületöötamine ja läbipõlemine on saanud osaks meie kultuurist ning paljud paarid avastavad, et nende elu on nii küllastunud tööasjadest, pikkadest sõitudest ja laste tegevustest, et nad isegi nädalalõpul hädavaevu leiavad aega teineteisele. Johnson selgitab raamatus, et abielupaarid suhtlevad tihti vaid argistel teemadel, nagu aja planeerimine ja kodutööd. «Seksimine pole isegi teemaks. Alati ollakse liialt väsinud,» nendib autor ning räägib, et suhtes läheduse loomiseks on vajalik seada suhe esikohale, mis võib tähendada näiteks vajadust kahandada aega lastega seotud tegevustele. Ta soovitab igakuise kohtingu kokku leppimist, võtmist pühapäeva hommikuti aega seksimiseks ja kolmel päeval nädalas ärgata nii vara, et saaks koos hommikust süüa. «Paarid peavad oma aja tagasi võtma ja leidma viise, kuidas oma suhet virgutada, et see võiks kasvada ja sügavamaks kujuneda,» sõnab Johnson.