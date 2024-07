Hädaohtlikud kompromissid, mida mõned paarid abielu nimel teevad

«Oh, ma olin lihtsalt sinu pärast mures. Läksin endast välja.» Ja kummalisel kombel ei suutnud Amanda vabaneda tundest, et Carolyniga oli juhtunud midagi kohutavat. Kuigi Carolyn rääkis temaga telefonis, tõestades, et ei olnud. «Ja ma lihtsalt – ma tahtsin sulle rääkida, et kavatsengi teha nii, nagu sa ütlesid. Astun Zachile vastu. Sul on õigus. Ma pean asju muutma. Mulle ei meeldinud Case’iga siia kolida, see ei meeldi mulle praegugi. Saatsin ta sinna tobedase laagrisse, et seda heaks teha, aga nüüd näen õudusunenägusid. See on naeruväärne. Kõik sellepärast, et ma varem midagi ei öelnud. Aga eriti nüüd, kui isa on siin kandis, pean ma - ma kavatsen Zachile rääkida.»