LOBE LUGEMINE James Bondi seiklused 14. sajandi Kirumpääl

Nii et teadsin, varem või hiljem võtan ette ja loen, mida see KAPO taustaga ja Kirumpää-kandi juurtega Erkki Koort siis selle mäe kohta kokku kirjutanud on.

Mäletan, et keegi teadjanaine kunagi kusagil ütles, et Kirumpää linnuses on negatiivne energia. Ja mulle tundus ka seda raamatut lugedes, et tõesti... kohutav ja negatiivne aeg. Mul on hea meel, et ma ei ela praegu selles ajas. See on üks tasand, mida esile tuua: ajastu. Ja küsimus: kas autor on ajastu elama pannud? On küll, täiesti detailselt ja usutavalt hakkab pilt jooksma ja osutub lobedaks lugemiseks, omal moel jamesbondlikuks seiklusjutuks.

Erkki Koort, «Kättemaks Kirumpääl». Foto: Raamat

Järgmine küsimus: kas lugu toimib loona? Natuke rabe on see lugu. Peategelane Markus saab teada, et ta sõbrad on surnud, ja otsustab kiirelt, et sõbrad on tapetud ja sama kiirelt otsustab ta, keda kahtlustada. Edasi haarab teda tapakirg kõigile võimalikele süüdlastele kätte maksta, loogika läheb seejuures norgus peaga tagaistmele ja tapamasina rooli asub kättemaksukirg. Lugedes üritasin vaikselt küll vahepeal loogikalt küsida, et oot, kuidas üldse peategelane midagi sellist järeldas, aga loogika oli vait või arvas, et peategelane pigem eeldas.

Igatahes hakkab peale võimalike süüdlaste nottimine. Ja lausa nii ebaloogiliselt, et ma ootan aina kindlamalt, et puänt tuleb see, et Markusel pole õigus...