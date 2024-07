«Nüüd on ta võtnud. Ta võttis meilt meie poisi»

Niisugused matuseteemalised vestlused nagu praegu olid kõige raskem osa tööst. Hingehoiukõnelused, kus ta kuulis elu kõige süngematest probleemidest, polnud samuti lihtsad, ükskõik, kas tegemist oli eluisu puudumisega või koguni tunnistusega, et kelleltki on elu võetud. Björn ei harjunud sellega kunagi. Ta oli kolmkümmend kaks, peagi kolmkümmend kolm aastat vana, ta oli kuus aastat abiõpetaja olnud ja ikka veel oli tal raske toime tulla vaimulikult nõutava täieliku vaikimiskohustusega. Ent tööülesandeid ei saanud valida ega kõrvale jätta, ehkki mõnikord tundusid need suisa talumatud. Enamasti siis, kui mõni koguduseliige tuli oma muredest rääkima, võis see puudutada ka mingit väikest nuppu Björni enda hinges, ja siis oli kõik jälle hukas. Neetud deemonid said ta kätte. Pärast mõnda vestlust pidi ta minema pikemale jalgrattasõidule või kodus teki alla pugema ja ootama, millal kogu keha raputav nutt tasapisi vaibub.