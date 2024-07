LUGEMISSOOVITUS Raamat, mis aitab vabaneda oma elu ja suhteid kammitsevatest peremustritest

Raamat sisaldab juhitud enesekaemusi, autori isiklikke ja tema klientide lugusid, raskete vestluste pidamise juhiseid ning harjutusi, mis aitavad sul vabaneda oma elu ja suhteid kammitsevatest peremustritest. «Soovitan seda raamatut, sest see on hea sisse piilumine sellesse, mida teen ka mina nõustamise käigus,» lausub Kristi.

Mineviku suhtemustritest on võimalik vabaneda

Täiuslikku lapsepõlve pole olemas. Me kõik kanname endas lapseeas kaasa saadud käitumismustreid, mis kammitsevad ja võivad haiget teha. Kuid see ei pea nii olema. Vienna Pharaoni sõnul on õigete vahendite toel võimalik mineviku suhtemustritest vabaneda.