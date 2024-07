«Nõuan raha tagasi!» — halvad raamatud löövad TikTokis laineid

Kirjastus NPD Books rääkis The New York Timesile, et mitte ükski teine sotsiaalmeedia kanal pole enne raamatute müügile sellisel moel mõju avaldanud. Mitmes raamatupoeketis kasutatakse eraldi väljapanekut teoste kohta, mis on levinud just TikToki kaudu, seda tähistatakse koondnimetusega #booktok (sama hashtag on kasutusel ka TikTokis). Nähtus on levinud ka meie oma raamatupoodides: Rahva Raamatus ning Apollos.