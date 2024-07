Raamatukogude e-kataloog ESTER teeb restardi

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi hallatavas ESTERi infosüsteemis on üle 10 miljoni raamatu, seda kasutavad kõik suuremad raamatukogud. «Et meie ligi pool miljonit lugejat edaspidigi kataloogi sujuvalt kasutada saaksid, on vajalik ette võtta operatsioonisüsteemide serverite tarkvarauuendus. Infosüsteem kasutab süsteemitarkvarana linuxit ja see vajab perioodiliselt täiemahulist uuendamist, mis tähendab uute serverite seadistamist ja nendesse andmete migreerimist. Internetiaadress ega nimi tööde käigus ei muutu,» selgitab ELNET Konsortsiumi tegevdirektor Asko Tamme.