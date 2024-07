Milline teismeline tahab külla minna vanaemale, keda ta õieti ei tunnegi?

Kevadpäike soojendas, lõuna maitses mere ääres paremini kui kodus. Ta rüüpas kohvi, toetudes seljaga vastu paadikuuri seina. Tuul polnud eriti tugev, kuid pani siiski lained vaikselt loksuma, see mõjus meditatiivselt ja Anki silm vajus kinni. Keha oli pärast ratsutamist väsinud, puhkus kulus marjaks ära. Anki ratsutas harva mitu tundi ühtejutti, kuid ta ei kahetsenud. Pealegi oli Tryggve tema asjad autoga sihtpunkti Smissarvesse viinud. See oli muidugi vähim, mida ta sai teha vastutasuks Putte eest hoolitsemisele, kuid ikkagi tema poolt kena liigutus.

Austri oli söömise lõpetanud ja seisis liikumatult, silmad poolsuletud. Loom oli väga tubli olnud ja puhkepausi auga ära teeninud. Anki mõtles natuke murelikult, kuidas nad kõik – Putte, tema ise ja hobused omavahel toime tulevad. Koer on tugev ja kui tal tahtmine peaks tulema, suudaks ta Ankit enda järel tirida nagu takukoonalt. Kui ta ratsutamas käib, oleks muidugi praktiline, kui Putte saaks kõrval joosta, kuid see oleks liiga riskantne. Koer võib jalga lasta ja ära kaduda. Pealegi on selle kohta omad reeglid, millal koerad tohivad vabalt joosta. Issand! Ankil tuleb see välja uurida, enne kui ta Tryggve silmatera oma hoolde võtab. Kindlasti on Google’is selle kohta informatsiooni.