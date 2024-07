JÄRJEJUTT Milline näeks välja Shanghai ilma naftata või Berliin teraseta?

Peter Zeihan, «Maailma lõpp on alles algus».

Peter Zeihan (1973) kaardistab järgmist maailma. Seal ei jää riikidel või piirkondadel muud üle, kui toota, kasvatada toitu, varustada ennast energiaga, võidelda oma võitlusi ise, elanikkond samas kahanev ja vananev. Riikide loetelu, kus see toimiks, on väiksem, kui arvate. Seega muutub kõik – alates sellest, kuidas me toodame, toitu kasvatame, tulesid põlemas hoiame, transpordime, reisime.