LUGEMISSOOVITUSED 2 raamatut igale eestlasele, kes on mõelnud maale kolida

Eesti on väike nagu jaaniöö pimetäpp – polegi õieti teist. Oleme nagu mõne suurema linna mõni väiksem linnaosa. Ja laterdame lõputult ääremaastumisest ja millest kõigest veel. No kurat. Meil pole võimalik kusagilt kuhugi autoga sõita kauem kui kolm tundi ja üldiselt ka bussiga mitte. Põhimõtteliselt võiks igal eestlasel olla üks linnakodu ja üks maakodu. Maaeluministeerium meil vahepeal oli. Linnaeluministeeriumi pole kunagi olnud. Mis siis, et kolmveerand inimestest elab linnades. Teeme eluministeeriumi? Kõikidele?

Mingi maakodu või suvehurtsik või koht, kus käia – see paigake metsa, mere või raba veeres on eestlasele olulik. Mul ei ole kunagi olnud maavanaema ega mingit paika, kus piimalehma või maasikapeenraga õrnas lapsepõlves kokku puutunuksin. Aga oli mererand ja adruhais. Ju oskan toonasest hütikesest kunagi ka mõne rea kirja panna. Maa-inimeste kodudest on ent naksakalt kirjutama kukutud!

