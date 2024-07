NÄDALA RAAMAT Kuidas NATO toimib ja kuidas see tegelikult peaks toimima

Lääs ei suutnud ära hoida Venemaa jõhkrat rünnakut Ukrainale – sõja tagajärjed vapustavad Euroopat ja maailma veel aastaid. Mitte üksnes Venemaa, vaid ka tema lähedane partner Hiina seab NATO-le tohutuid strateegilisi väljakutseid. Kauaaegne NATO strateeg dr Stefanie Babst annab ülevaate liidu sisemisest toimimisest. Tema haarav analüüs ei näita mitte ainult seda, kuidas me pärani silmi katastroofi poole suundume, vaid avab ka ukse vajalikule kursimuutusele: Lääs peab lõpuks koguma julgust, et Venemaale ja tema toetajatele ühtsuse ja jõuga vastu astuda.

Dr Stefanie Babst on teinud tähelepanuväärse karjääri NATO rahvusvahelise personali hulgas. 22 aasta jooksul töötas ta erinevatel ametikohtadel avaliku diplomaatia osakonnas, mida ta NATO abipeasekretäri asetäitjana 2006.–2012. a juhtis. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud strateegiline nõustaja, kirjastaja ja esineja rahvusvahelise julgeoleku küsimustes ning Saksamaa Välissuhete Nõukogu, Taani Sõjauuringute Keskuse ja Põhjamaade julgeolekupoliitika Norra foorumi juhatuse liige. Stefanie on aktiivne erinevates turvavõrgustikes, sealhulgas Women in International Security (WIIS) ja Maailma Majandusfoorumis; ta on Londonis asuva European Leadership Networki vanemteadur. Stefanie Babsti ametialaseid saavutusi on tunnustatud mitme riikliku autasuga ja ta arvati Saksamaa 2022. aasta 100 parima naisjuhi hulka.