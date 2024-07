Alustab uus raamatuteemaline taskuhääling «Raamaturännak»

Podcast on mõeldud kõigile kirjandushuvilistele ja neile, kes tahaksid rohkem lugeda, aga kellel poes või raamatukogus ajab valik silme eest nii kirjuks, et ei tea, kust alustada.

Saatejuht Eia Uusi sõnul on uue taskuhäälingu keskmes armastus raamatute vastu. «Uued ja vanad lemmikud, raamatud, mis on pannud meid ohkama või õhkama, mis on meid liigutanud või raputanud, rõõmustanud ja kurvastanud. Räägime teostest, mis on muutnud meie elusid, ja nendest, mis on meid erinevatel põhjustel vihale ajanud,» selgitab sisu Eia.