Ilmus kolmas osa Douglas Adamsi kultuslikust raamatusarjast

Peategelase Arthur Denti galaktilised seiklused ja äpardused on paelunud uudishimulikke hingi üle terve maailma ja raamatusari on popkultuuri vaieldamatu klassika.

Planeet Krikkiti õnnetud elanikud on väsinud öötaevasse vahtimisest ja nii nad otsustavadki selle hävitada. Nüüd peavad viis vaprat päästma Universumi totaalsest hävingust.

Arthur Dent, tagasihoidlik kosmosereisija, kes õpib lendama, visates end lihtsalt maapinnale ja sellest mööda. Tema parim sõber Ford Prefect, kes otsustab hulluks minna, et näha, kas talle see meeldib. Slartibartfast, Tõelise Aja Kampaania võitmatu asepresident, kes reisib laevas, mida käitab irratsionaalne käitumine. Zaphod Beeblebrox, kahe peaga, kolme käega endine Galaktika president. Ja lõpuks Trillian, seksikas kosmosekadett, kelle süda on lõhestatud Piksejumala ja väga masendunud Beeblebroxi vahel.