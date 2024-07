Harjutused ja tehnikad, mis aitavad elus selgust luua

Selguse ja teadlikkuse tähtsus

Maria rõhutab, et tänapäeva maailmas on kerge kaotada end ümbritsevasse infomürasse ja väliste hinnangute sisse. Selleks, et leida oma tõeline olemus ja vajadused, tuleb õppida selgust looma ja olukorda ausalt teadvustama. «Selguse loomine aitab leida vastuseid ja lahendusi iseenesest ning treenib oskust püsida kontaktis iseendaga ja oma unistustega,» leiab ta.

Teadliku enesejuhtimise alused

Teadlik enesejuhtimine algab olukorra ehe teadvustamisest. Maria soovitab igapäevaselt hinnata oma vaimset ja füüsilist seisundit, et mõista, mis põhjustab kannatavat seisundit ja kuidas seda muuta. Teadlik seisundi muutmine on oluline samm parema enesetunde ja tulemuste saavutamiseks. «Selguse loomine ning ehe teadvustamine on kõige tähtsamad oskused, mis tuleb endasse treenida, sest see aitab sul absoluutselt kõiki järgnevaid harjutusi teha suurema kergusega ja toob kiiremini väga head tulemused.»

Harjutused ja tehnikad selguse saavutamiseks

Maria toob välja ka mõned harjutused ja juhendid, kuidas teadvustada oma olukorda ja luua selgust:

Emotsioonide ja mõtete päevik. Jälgi järgnevad seitse päeva oma emotsioone, tundeid ja mõtteid. Pane kirja kõik, mis sinu sees toimub, nii positiivsed kui ka negatiivsed kogemused ja reaktsioonid. Kirjelda olukorda, mis neid tundeid esile tõi, et saaksid hiljem teadlikult olukorraga tegeleda.

Isiksuse visiooni kirjutamine. Pane kirja oma isiksuse visioon, milles võivad olla kirjas ka omadused, mis sinus juba olemas on. Keskendu sellele, kuidas sa suhtud endasse ja teistesse, milliseid tõekspidamisi ja väärtushinnanguid sa endas kanda tahad. Kirjuta põhjalikult ja südamest, et see jõuaks sügavamale tasandile.

Seisundi juhtimise harjutused. Hinda oma vaimset ja füüsilist seisundit ning treeni end teadlikult seda muutma. Kasuta erinevaid ankrumeetodeid, näiteks füüsiliselt šokeerivaid tegevusi (külm dušš, tantsimine, hüppamine), hingamise muutmist või peegliharjutust, et tulla tagasi keskmesse ja tõsta oma seisundit.

Selguse ja teadlikkuse loomine aitab Maria sõnul luua sügavat ja püsivat muutust elus. See võimaldab paremini mõista enda vajadusi ja soove, juhtida oma emotsioone ja seisundit ning saavutada harmoonilisem ja õnnelikum elu.