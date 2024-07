Epp Petrone: Manona Paris on julge naine

Kui lõpuks lugema asusin, sain siiski üllatuste osaliseks. Manona Paris on julge naine. Ma ei olnud näiteks mõelnud, et menopaus on häbi- ja tabuteema, aga kui sellest lugema hakkasin, siis tundsin, et mingid piirid mu sees avanesid: jah, ka sellest võib kõnelda, ja mitte ainult salaja.

Manona (ja Krister, ta kaasa) on tõesti värvikad ja julged. Kui raamatut uskuda, kolisid nad koroonakevadel linnast maale pooletunnise pakkimise järel, kaks last autosse ja minek. Hoogsas potipõllunduses ja talukööginduses tehtud vead on saanud kirja ja oma värvikuses jäävad meelde, nii et loodetavasti saab lugeja teiste vigadest õppida. Aga need «pane pada ahju kolmeks tunniks» tüüpi nipid on ikkagi pealiskiht. Mis mulle kõige rohkem sellest raamatust sisse jäi: meie kultuuris on kõikjal tüvitekst, et paks olla on ebaväärikas. Ja et me peaks teadlikult tegelema sellega, et olla õnnelikud oma kehas, mitte tundma häbi.