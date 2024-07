Noore ja andeka novellikirjaniku teosel on ühiskondlik mõju

Lauren Groff (46) on kirjutanud kokku viis romaani ja kaks novellikogu, sealhulgas «Fates and Furies», «Florida», «Matrix» ja «The Vaster Wilds», millest viimane on enim loetud ja parimaks hinnatud.

Pingeline ja erutav romaan räägib ühest meeleolukast tüdrukust üksi kõrbes, kes üritab ellu jääda. Sulane tüdruk põgeneb kõrbes asuvast koloniaalasulast. Ta ei kanna kaasas midagi peale mõistuse, mõne vara ja jumala sädeme, mis temas kuumalt põleb. See, mida ta tundmatult maalt leiab, on väljaspool tema kujutlusvõime piire ja painutab usku kõigesse, mida tema enda tsivilisatsioon on talle õpetanud.

Lauren Groffi uus romaan on korraga nii põnev seikluslugu kui ka läbiv faabula katsest leida uus viis elamiseks maailmas, mis allub kolonialismile. Teos on jutustab toore ja plahvatusliku jõuga Ameerika ühe ajaloo pöördkepunktis oleva tüdruku kaudu, kuidas ja kas me suudame end rasketes olukordades piisavalt kiiresti kohaneda.

