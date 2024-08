Raamat, mis tasub suveks autosse panna, las sõidab kaasa

Sõjad vormivad ajalugu, see tõdemus käis ka lugedest korduvalt läbi. Kirikuid muutis (lisaks liigagarale remondile ja lisaks äikeselöökidele) muidugi sõjakirves. Kärla kiriku torn tuli poole lühemaks kärpida, et 1940 Saaremaale tulevad nõukogude sõjalendurid mõnusamalt maanduda saaks. Vaivara kirikust on alles vaid soine madal võsa - kirik asus seal, kus käisid 1944. aasta Sinimägede lahingud. Pärast lahinguid viisid kohalikud lisaks kirikukividele ka kirikualuse mäe endale ehitusmaterhaliks (jälle lugu, stseenid, mida hakkan ette kujutama). Ja samas on kõik need lood kirikus pääsenuist, näiteks Märjamaa kiriku paksud müürid pidasid vastu Ivan Julma sõjameestele.

...Mäletan, kuidas Fred Jüssi ütles kord, et on raamatuid, mida saab hinnata kõrgelt just selle järgi, mida nad lugejas avavad. Mina hinnan kihelkonnakirikute raamatut ses mõttes väga kõrgelt, et mul tekkis palju enda mõtteid ja fantaasiastseene. Ja lisaks sain mega palju targemaks, praegu võiksin osaleda Eesti kirikute teemalisel viktoriinil. Millisel kirikul on korraga kukk ja rist? Kus on kirikutornis täht? Miks Liivimaal kalmistud kirikust eemale viidi? Milline Eesti tegevkirik on samal ajal majakas? Millise kiriku altar on ehitatud veskikividest? Jne..