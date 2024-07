Epp Petrone: ma tõesti nägin neid maastikke ja võitlusstseene

Peale varjatute ja klannide on aga veel keegi kõige selle keskel ja sees, see on hõim. Aegade hämarusest tulnud vereliin, kelle esindajatel on maagilised võimed ja kelle eetilised standardidki on teistmoodi kui ülejäänutel. Kõige olulisem on kuuletumine hõimule. Ja hõimu peamine eesmärk on stabiilsus, nad toetavad seda klanni, kes suudab valitseda. Mõneti võib aga öelda, et hõimu eesmärk on iseenda säilitamine, oma liikmete annete märkamine ja lõpuni välja arendamine. Neil on erinevaid andeid, näiteks mõneks minutiks kahestuda (oma peegelpilti mõneks ajaks endast välja saata), näiteks kuulda üliteravalt, näiteks oma näojooni muuta... Hõimu liikmed on parimad palgamõrvarid, keda klannid vahel omavahelise arveteklaarimise jaoks palkavad. Hõimu olemasolu peavad klannid pigem lihtsalt legendiks, kuulujutuks.