Forbes avaldas selle aasta seni enimmüüdud raamatute nimekirja

Esikümnes on veel Abby Jimenezi «Just For the Summer», Ashley Elstoni «First Lie Wins», Jonathan Haidti «The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness», Erik Larsoni «The Demon of Unrest: A Saga of Hubris, Heartbreak, and Heroism at the Dawn of the Civil War» ja Stephen Kingi «You Like It Darker».