LUGEMISSOOVITUS Karl Martin Sinijärv: Koppel on oma majanduskeskses ilmavaates aus, ta ei võltsi andmeid ega tõsiasju

Ütleme, et mu sõber avab kusagil karukurrus tipprestorani ja ütleb, et tule kohale, maitse kõike, kuusteist käiku ja külmad õlled. A-jee! Samas kohaleminek ja võimalik ööbimine ja mis kõik veel teevad tasuta lõuna mulle kindlapihta kallimaks kui kodus tatrakat keeta või nuka peal kõrtsus päevapraad võtta. Ja isegi kui ajakulu ja sõidukulu maailmakõiksuse kaukasse arvata, siis keegi kusagil imepikas toiduahelas maksab ju mu lõunasöögi kinni. Isegi kui pealtnäha on see minu kui sööja jaoks justnagu tasuta.