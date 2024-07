LUGEMISSOOVITUS Käntsaka liha kõrvale taimse maailma meelepildi avardamine teeb raudselt head nii ihule kui vaimule

Madukurki teate? Aga maasik-metskaktust? Nimelt just. Ei kipu eriti teadma ega tarvitama, saati veel kasvatama. Kuigi ju võiks. Kel meel finantsmaailmast klirrrdi eemale põrkub või kes juba piisava rahalise tagatoa ja ühes sellega kena aiakodu tekitanud, saavad sest raamatust ohtrasti ajaviidet ja –täidet.

Kokaraamatusõbrad leiavad samuti üht koma teist, ent nonde vihjete nokkimiseks tuleb ikkagi tera tihedamast tekstist läbi pureda. Ega päris hariliku kaalika või kapsaga siin ringi käidagi, ootamatumate taimeliste suunas on põhisihik seatud. Esmalt saab taime kui säändse kohta tõhusat teadust, siis alles jõuab maitsete ja tervisjate aspektide manu. Taim-taimelt targemaks, selline näikse raamatu salajane moto olevat. Ja üks- või paarhaaval tulekski võtta, muidu võib juhe krussi minna ja meelde see iluelu ei tule. Lugemist pikaks ajaks suvest läbi jahepimediku kuni kevadiste istutamisteni.

Eesti parimate asjatundjate abiga kokku pandud taimeteos nii algajatele kui edasijõudnutele. Kiitmist väärivad nii pildistu kui tekstistu, suur töö on jõudnud tulemuseni, mis ka tulemus on. Nii mahuka klotsi puhul oskan mina ainult soovitada, las pisivigade ülesleidmine jääda erialaste kriitikute rõõmuks. Selget struktuuri ja jupphaaval lugemise võimalust saab üksnes tunnustada. Piisavalt põhjalik, piisavalt sõbralik. Sobis minule lugeda, sobib ka teile, head taimesõbrad. Söandan arvata, et keskmise huvilise jaoks jagub siin lehitsemist ja seejärel läbimist päris pikaks ajaks.