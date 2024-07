MINU MUHUMAA «Miks? Miks ta sinna elama jäi, kui ta seal küla poolt libahundiks tehti?»

Katrin Pautsi «Minu Muhumaa» Foto: Raamat

Tavaliselt satuvad eestlased Muhumaale suvel, läbisõidul. Muhumaaga seostub suvepuhkus ja kirgaskollane rahvariideseelik (mis kollaseks värvitud meremiinidest saadud kemikaalidega, nii et kõik pole niisama lihtne ja ilus, kui pealtnäha paistab...) Arvan, et Muhumaa raamatut oleks huvitav lugeda hämaras, et kogu skaalat kätte saada. Selles tekstis on ürgset õõva. Mõrvad, surmad, põlengud, kättemaksud, pealekaebamised... Enda sita sisse uppumine, imiku lämmatamine padja abil, hambavalusse surnud ema jne... On tõestisündinud lood, on hirme, on legende. See on pinnas, kust sündis «Krimikirjanik Katrin Pauts».

Ja on sündinud üks uus versioon libahundilugu Eesti kirjandusse.

Kui mul kirjastajana (selle raamatu tellijana) on mingi muremõte, siis see, et ega Katrin äkki oma materjali nüüd ära ei kulutanud... Minu jaoks oli mitu antud raamatu hoovust väärt palju suuremaks kirjutamist.

Aga siis mõtlen, et «Minu Muhumaa» on just see, mis ta on, mosaiikne. Ju ta pidi sündima, ja just sellisena sündima. See on teos, kust saab muuhulgas isegi natuke aimu, mida Muhumaal turistina teha, lisaks saab sealt põneva, hüpoteese püstitava ja kuulujutte kajastava ülevaate selle saare kultuuriloost, saab aimu, mis elu elasid lihtsad nõuka-aja inimesed seal saarel, aga ka üleüldse Eestis... saab suureks kasvamise loo ängi ja saab libahundiloo ängi, just viimaseid oleks mina lugejana rohkem tahtnud, aga ei oleks ju sobinud siia kaante vahel, see oli «Minu Muhumaa».

Ma loodan, et Katrin kirjutab kunagi kõik need raamatud, mis mosaiigikildudest paistavad. Näiteks raamatu kummalisest krimikirjanikust Vaselist. Ja raamatu iseenda lapsepõlvest, oma suureks kasvamisest. Ja oma ema saarele tuleku loo. Olgu need siis elukirjandus või ilukirjandus, aga neid tuleks mu meelest veel, edasi ja uuesti kirjutada.