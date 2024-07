Mis see eesti fantaasiakirjandus õieti on? Ilmunud on Raul Sulbi koostatud ulmeantoloogia

Raamatust leiab ka Sulbi põhjaliku järelsõna, mis püüab vastata küsimusele, mis see fantaasiakirjandus õieti on ning kuidas paigutub eesti fantaasiatraditsioon üleilmse fantaasiakirjanduse arenguloo konteksti.

Raamatu koostaja, ulmeasjatundja Raul Sulbi oli 1995. aastal Eesti Ulmeühingu asutaja ja esimene president. See on juba tema 31. ulmeantoloogia. Lisaks on ta koostanud 25 erinevate kirjanike autorikogumikku. Sulbi ligi kolme aastakümne jooksul ilmunud ulmealaseid kirjatöid on koondatud mahukatesse artiklikogudesse «Terra Fantastica kartograafid» (2020) ning «Terra Fantastica kartograafid 2» (2023). Nelja aasta eest ilmus ta eelmine mahukas ülevaateantoloogia «Eesti ulme XXI sajandil».