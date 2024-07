Prints William tunnistab üles telefonikõne, millega taotles Kate'ist lahkuminekut

«Emotsionaalses 30-minutilises vestluses tunnistasid mõlemad, et on parasjagu elus «erinevatel lehekülgedel». See oli aga printsessi jaoks laastav löök. Kuigi see polnud esimene kord, kui William nende suhte lõpetas, tundus see tol hetkel lõplikuna.

Väidetavalt pani see karm telefonikõne nüüd kolme lapse ema kogu nende suhte kahtluse alla seadma, jättes talle tunde, et teda on lihtsalt eksiteele viidud. Jobson ütleb, et Kate oli meeleheitel ja peitis end välismaailma eest. Tema ema viis murtud südamega tütre puhkusele Iirimaale, samal ajal kui William nautis poissmehe elu ja väisas sõpradega regulaarselt klubisid. Jobson väidab, et ta oli ühes klubis nii palju joonud, et hakkas suisa kõva häälega karjuma «olen vaba mees!».