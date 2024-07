PAREMA TERVISE POOLE Tallinna Keskraamatukogu on teinud lugejate jaoks olulisi uuendusi

Tallinna Keskraamatukogus on sellest suvest kõik teenindusletid ning suuremad saalid ja koolitusklassid varustatud silmusvõimenditega, vahendab Tallinna Keskraamatukogu. Need on vajalikud selleks, et abistada kuuldeaparaatidega inimesi teenindajate või esinejate kõnest arusaamisel. Lisaks sellele saab teeninduslettidest laenata ka individuaalseid kaelasilmuseid raamatukogu arvutitöökohtadel heli kuulamiseks.