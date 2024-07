KATKEND RAAMATUST Need on 7 lihtsat põhimõtet, kuidas hoida abielu toimivana

Raamatu autor on John Gottmann, kes on lähenenud abielu uurimisele revolutsiooniliselt. Võiks öelda, et raamat erineb sarnastest suhteteemalistest raamatutest just selle tõttu, et lisaks abielupaaride harjumuste analüüsimisele on Gottman loonud teaduslikule uurimistööle tuginedes meetodi, et muuta just neid käitumismustreid, mis paarisuhteid sagedamini lõhuvad.