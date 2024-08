Michelle LaVaughn Robinson Obama on Ameerika Ühendriikide jurist ja kirjanik, kes oli aastatel 2009-2017 Ameerika Ühendriikide esimene leedi. Ta on abielus Ameerika Ühendriikide 44. presidendi Barack Obamaga. Michelle on suur raamatufänn ja siin on tema garantiiga lugemissoovitused.