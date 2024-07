Just seda eesti autori raamatut soovitatakse välismaalastele kõige rohkem: «See teos aitas mul eestlasi paremini mõista»

Kuid liiga enesekindel ei tasu kunagi olla. Pusisin lugeda ja samaaegselt tõlkida nagu eeskujulik õpilane, aga paraku pärast mõningate higipisarate valamist sulges see raamat end justkui iseeneselt ning teleporteerus raamaturiiulile, jäädes sinna vaid kauniks mälestuseks minu Argentiina eluperioodist. Võib olla kunagi lendleb ta taas minu ette ning süstib minusse motivatsiooni end taas avada.

Argentiina kirjanduse isa Jorge Luis Borges. Foto: William Silver/Shutterstock

Aga tagasi Eesti juurde. Mind paelus teada saama, mis on see raamat Eesti kirjanduse klassikast, mida soovitatakse välismaalastele lugeda, kes on samas olukorras nagu mina Buenos Airese suursuguses raamatupoes.

Pea kõik foorumid, blogid, arvustused ja soovituste listid tõstavad esile just Andrus Kivirähki teose «Mees, kes teadis ussisõnu».

«See teos on omaette nähtus!» seisab Estonianworld.com'i lehel. Fantaasiaromaani meistriteos, mille tegevus toimub kauges minevikus, mitte kaua aega pärast ristisõdasid, mil suurem osa võitlustest on seljatatud ja uus eluviis hakkab end sisse seadma. Maailmas, kus jahipidamine, austus looduse ja maagia vastu on asendunud kuulekuse, põlluharimise ja pühapäevakirikuga. Viimane mees, kes suudab veel loomadega rääkida, otsustab, et mõne asja eest tasub võidelda. Ta otsib võimalust anda edasi vanu tarkust, hoida seda elus aegadeks, mil eestlastel võib selle järele taas tekkida vajadus või soov.

Foto: Apollo

Ka Eesti juurtega ameeriklane Jason ei hoia kiidusõnu tagasi: «Olen võib-olla natuke kallutatud, kuna mul on eesti päritolu ja paganlikud tõekspidamised, kuid see raamat on minu arvates üks parimaid, mida ma eales lugenud olen. See kõnetas mu rahvahinge ja tume huumor selles oli kui klassikaline eesti keel. See tõstab väga loominguliselt esile probleeme rõhuvate religioonide ja kultuuridega, olenemata nende päritolust, mis on kooskõlas Eesti vastumeelsusega peavoolureligioonide ja okupatsioonirežiimide vastu läbi ajaloo. See teos aitas mul eestlasi paremini mõista.»

«Tundsin, nagu loeksin iidset saagat, kuidas soome-ugri rahvaluule ja loodusekummardamine oli loo kangasse põimitud. Lihtsalt fantastiline lugemine ja olin nii kurb, kui jõudsin viimasele lehele. Tundsin, nagu oleksin peategelase Leemetiga tema elu jooksul koos kasvanud ja jälginud, kuidas maailm ja suhted tema kõrval muutuvad,» lisas Jason.