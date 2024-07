ÜLLATAV Just seda printsess Diana tiitlit keeldus Kate pikka aega endale võtmast

Kate olevat pikalt mõelnud keelduda troonipärija naisele antud traditsioonilisest tiitlist. Kui kuningas Charles 2022. aasta septembris pärast Elizabeth II surma troonile tõusis, tegi see prints Williamist kohe Walesi printsi, mis omakorda tegi Kate'ist Walesi printsessi.

Viimane inimene, keda enne Kate'i Walesi printsessina tunti, oli kadunud Diana.

Järgmisel kuul ilmuvas biograafias väidab autor Robert Jobson, et Kate'i kõhklused auväärse tiitli suhtes võisid tuleneda just sellest, et teda hakatakse pidevalt võrdlema armastatud printsess Dianaga. Daily Mailile antud intervjuus kirjutas Jobson: «Abielludes prints Charlesi vanima pojaga, teadis Catherine, et ühel päeval peab ta astuma oma varalahkunud ämma jälgedes. Ta teadis, et teda võrreldakse paratamatult Dianaga, kelle enneaegne surm oli esile kutsunud niisuguse viha ja leina tsunami. Ja tal oli õigus. Kahe naise sarnasusi ja erinevusi lahati lõputult.»

Kuninganna Camilla ja Walesi printsess Catherine 17. juunil 2023. Foto: Pete Hancock / Shutterstock

«Kate leidis, et kogu selline jutt on nii stressirohke. Tõepoolest, see jõudis punktini, kus ta tundis, et võib käituda samamoodi nagu Camilla (kes keeldus kandmast Walesi printsessi tiitlit selle tiheda seose tõttu lahkunud Dianaga ning otsustas Cornwalli hertsoginna kasuks – toim). 2010. aastal toimunud intervjuu ajal küsis Tom Bradby äsja kihlunud paarilt: «Williami ema oli ikooniline kuju, meie ajastu kuulsaim tegelane. Kas see on murettekitav? Kas see on hirmutav? Kas sa mõtled sellele?»

Kuid William kinnitas, et liigset survet pole: «Nagu Kate ütles, see on tema enda tuleviku kujundamine. Keegi ei püüa mu ema kingi täita. See on oma enda tuleviku ja saatuse kujundamine ning Kate teeb sellega väga head tööd.»

Muidugi on Kate tuntud nüüd kui Walesi printsess. Pärast 9. septembril 2022. aastal saadud uut tiitlit sõnas kuninglik allikas: «Uus Walesi printsess hindab selle rolliga seotud ajalugu, kuid arusaadavalt soovib ta vaadata tulevikku ning loob omaenda tee.»

Allikas: DailyMail, Newsweek, Marie Claire UK