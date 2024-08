Donald Trumpi kampaaniaga liitunud JD Vance'i raamatu läbimüük kasvas plahvatuslikult

Varsti pärast seda, kui Donald J. Trump nimetas 15. juulil JD Vance'i oma asepresidendikandidaadiks, kerkis Vance'i 2016. aasta memuaar «Hillbilly Elegy» Amazoni bestsellerite nimekirja. See on püsinud seal umbes kaks nädalat – see on tõend, et isegi kui Vance on oma debüüdis asepresidendikandidaadina komistanud, on tema liitumine kampaaniaga andnud tema raamatute müügile tohutu tõuke.