«Ühe südame häving» räägib elus pettunud vanast mehest ja on kaasahaarava kirjeldusega südame purunemisest. Küünistamine, torkimine, pressimine, tirimine, õõnestamine... lõdvenemine, miilamine, mädanemine... hävimine hõõguvas leegis. Otsisin selle lehekülg kestnud intensiivnse kirjelduse üles ja sain aru, et seda ei ole mõtet tsiteerida, see on nii pikk ja eriline. Ja just nii sünnivad tühjad silmad. Kui süda on hävinud.

Aga juuditeemast... Avalugu «Lumes» jutustab külmas talves põgenevast juudi suguvõsast ja nende surnuks külmumisest... helgelt, ilusalt, traagiliselt. «Raahel sõneleb jumalaga» jutustab oma versiooni ühest juudi legendist ja mis peamine, annab tugeva naiskuju, kes jumalaga pahandab (see on ainus lugu raamatus, mis ei lõppe traagilise surmaga, samas on ta omamoodi traagiline ikka. Kusagil mujal on kunagi öeldud, et juutidel on oma jumalaga «traagiline armastuslugu», minu arust on see tabavalt öeldud).

Lõpulugu «Mahamaetud lühter» jutustab aga loo kuningas Salomoni aegsest, juutidelt sõjasaagina ära viidud lühtrist, pühast seitsmeharuselisest menoorast. Siin on parajas koguses muinasjuttu, legendi, seiklust. Ja lugu lõppeb nii, et lühter maetakse maha, et kunagi, kui on õige aeg, saadab jumal kellegi, kes selle üles leiaks. Meeleolu on siin sama ülev kui meie «Kalevipojas»: aga ükskord algab aega, kui kõik pirrud kahest otsast... Vana lühter ootab, kas «tema rahvas leiab ennast uuesti ning tema taas kord rahumeelselt särab rahu templis».

See jutt on kirjutatud muidugi enne seda, kui juudid 1948. aastal oma riigi said. Zweig ei näinudki sellist aega. Aga ega rahu tempel pole juutide Kaananimaale ikka veel jõudnud. Kes iganes siis selles seekord alustas.

Miks küll inimkond selline kiuslik on?

Loen ja loen ja vaatan filme ega jõua ära imestada...

Igatahes on kahju, et Zweig kauem siinilmas vastu ei pidanud. Mida veel ta kirjutada oleks saanud.