LUGEMISSOOVITUS Karl Martin Sinijärv: usun, et tänasest valikust leiab igaüks hüva suvipõneviku

Ann Cleeves ja tema Vera Stanhope on telest tugevamalt tuttavaks saanud ja küllap ka püsilugeja leidnud. Mulle endale meeldisid Shetlandi-sarja romaanid ehk rohkemgi, aga kas tegelaste või sedavõrd eriomase tegevuspaiga tõttu, ei tea öelda. Igatahes kindel on, et Cleeves mõistab toimumiskeskkonna sama oluliseks kirjutada kui toimuva. Ja seda nõnda varjundirikkalt, et lugeja maailmapildil pole võimalustki mitte avarduda. Tugev lugu niikuinii.

Lucy Foley on teistsugune. Heas mõttes literatuursem oma kirjutusviisilt. Hämarad müstilised allhoovused. Kummaline autorivaade. Ei peaks tingimata toimima? Töötab küll. Sest taas on tugev lugu see, mis kõike koos hoiab ega lase pretensioonikaks mumbojumboks pöörduda. Lisaks see seletamatu fluidum, mis andeka kirjaniku isegi tema õrnematel hetkedel vee peale kergitab. Üks võluv põnevik, mis põnev ka muus kui vaid loo ja lõpplahenduse mõttes.

Natuke sama võib öelda ka Robert Galbraithi kohta – et muu muutub üha olulisemaks kesksest narratiivist. Üha enam mängib mitte see, kes jmida tegi, vaid see, kuidas tehti ja mis värk üldse on. Nagu ka Harry Potteri lugude puhul (mis on mu meelest täiesti ausalt üks meie ajastu olulisemaid raamatnähtusi) on Galbraithil nii andunud austajaid kui veendunud vastaseid. Mis on hea kirjanduse üks tunnuseid. Keskpära meeldib kõigile natuke ja saab žüriilt auhinna. Ning nagu Potteriga, muutuvad ka Galbraithi teosed aina paksemaks ja tihedamaks, ka tumedamaks. Tunnistan, et eelmine, «Tintmust süda», jäi mul jupiks ajaks pooleli, sest väsisin tast natuke ära. Ühel hetkel tuli õige tunne tagasi, lugin edasi. Iga raamatu jaoks peab olema õige aeg ja koht, muidu ei pruugi kontakti tullagi. Usun, et tänasest valikust leiab igaüks hüva suvipõneviku.