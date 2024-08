Epp Petrone: kriis on see, kui sa pead õppima end majandama vähemaga, kui harjunud oled

Kriis on see, kui sa pead kolima kodust ära. Kriis on see, kui su sissetulekud muutuvad. Kriis on see, kui sa pead õppima end majandama vähemaga, kui harjunud oled. Kriis on see, kui su tervis alt veab. Need on teemad, millest me siin lehekülgedel kõneleme kirjavahetuse vormis, üks ühes, teine teises Võrumaa nurgas, kaks maanaist.