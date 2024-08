Suri populaarse «Sweet Valley High» raamatusarja autor

«Sweet Valley on keskkooli põhiolemus,» ütles Pascal 1988. aastal ajakirjale People. «See on hetk enne reaalsust, kui sa tõesti usud romantilistesse väärtustesse – eneseohverdus, armastus, lojaalsus, sõprus – enne kui tüdined ja libised täiskasvanuikka.»

«Need oli enamasti väga noored, äsja alustanud kirjanikud,» rääkis ta 2019. aastal väljaandele Entertainment Weekly. «Lugu ei liikunud edasi peatükkide, vaid pigem tegevuste kaudu: sa jõuad siia ja siis pead jõudma siit siia. Ärge unustage, et neil oli juba piibel, kus olin kirjutanud põhjalikult lahti kaksikute elu ja nende tausta.»

Francine Paula Rubinina (sündinud Pascal) õppis New Yorgi ülikoolis ajakirjandust, kirjutas sellistele ajakirjadele nagu Cosmopolitan ja Ladies' Home Journal ning kirjutas koos teise abikaasa John Pascaliga seebiooperit «The Young Marrieds.» Kui Francine Pascal hakkas mõtlema oma sarja loomisele, kuulas ta sõbra nõu ja töötas välja raamatud, millest sai «Sweet Valley High» sari.

«Minu elus on palju kaksikuid,» on Pascal rääkinud. «Inimesed on kaksikutest alati lummatud. Sa ei jää kunagi üksi.»