Just seda armusuhet peetakse üheks aegade keerulisimaks kirjanduses

Kirjandusmaailm on täis igasuguseid lugusid, tegelasi ja teemasid, millega suhestuda. See võib öelda midagi meie kui inimeste kinnisideede ja süüdi olemise kohta, et kõige meeldejäävamad suhted kirjanduses on olnud ühed kõige keerulisemad ja mürgisemad. Allolevat teost peetakse aga selliste teoste kõige-kõigemaks.

Just, ilmselt arvasid ära! Loomulikult on see Shakespeare'i «Romeo ja Julia». Mõned näevad seda kui hukule määratud romantikat, mis trotsib kõiki piire. Teised kirjeldavad seda kui olulist näidet enesehävituslikust, teismeliste ärevust täis romantikast, millel ei olnud muud võimalikku lahendust kui katastroof! Kui esimene armastus lõpeb kahekordse enesetapuga, siis on enam kui mõistlik eemaldada see pealiskaudne igatsuslik romantika ja kaunis keelekasutus ning näha Shakespeare'i teismelise lugu sellisena, nagu see tegelikult on – üks mürgine õudusunenägu!

Shakespeare ei püüdnud kindlasti ilustada noore armastuse tormilist ja kiirustavat olemust. Kuna Montague ja Capuleti perekonnad on omavahel iidses vaenus, siis Romeo ja Julia impulsiivsed otsused ainult õhutavad seda. Salaja abiellunud ja traagiliste arusaamatuste tagajärjel tekkinud ühendus näitab, kui pimestav ja ettearvamatu võib olla armastus. Armastajate suutmatus oma tegude tagajärgi ette näha – või otsida kogenuma nõuandeid – maalib elava pildi armastusest, mis on nii hävitav kui ka kirglik. «Romeo ja Julia» on hoiatav lugu nooruse ja emotsioonide heitlikkusest, vahendab Allwomenstalk.