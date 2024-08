VAATA JA IMESTA Noore näitlejanna raamatusoovitus peegeldab tema isiksust

« The Rhythm Section» ehk « Rütmiline osa» , mille autoriks on Mark Burnell räägib sellest, kuidas jääda ellu vägivaldses perekonnas teiste identiteete üle võttes.

Raamatu peategelane Stephanie peab taasavastama, kes ta on – ja seda läbi teiste identiteetide. Ta pole kunagi tema ise. Prostituudina on ta Lisa, siis Saksa anarhistist palgasõdurist terroriks saanud Petra Reuter, siis jällegi Šveitsi ärinaine Marina Gaudenzi, Ameerika tudeng Susan Branch või inglasest juhtimiskonsultant Elizabeth Shepherd.

Kuid kes iganes ta ka poleks, pole ta kunagi tema ise, sest tema elu sõltub sellest, kas ta on keegi teine. Läbi selle tunneb ta identiteedikriisi ja eneselegi üllatuseni armub ta Frank White'i, mis tekitab uusi küsimusi – kes siis nüüd täpsemalt armunud on ja kellesse on Frank armunud? Stephanie? Petra? Või hoopis keegi teine teistest identiteetidest?

Kellele ei meeldiks põnevus? Meis kõigis on killuke adrenaliinihimu ning see raamat pakub seda aga mitmel moel.

Fran Hauseri kirjutatud «The Myth of the Nice Girl» on mõeldud ambitsioonikatele naistele, kes soovivad saavutada edu.