Avasta kuu parimad kriminaalromaanid!

Pärast viieaastast pausi naaseb Kate Atkinsoni auhinnatud detektiiv Jackson Brodie filmis «Death at the Sign of the Rook» tagasi. Nüüdseks üle kuuekümneaastane Brodie palkab eakad õed-vennad, et leida nende ema seinalt kadunud maal. Selle uurimine paljastab seose lähedalasuva uhke kodu Turneri maali vargusega. Osapoolte vastumeelne partnerlus toimub Agatha Christie stiilis taustaga, milles figureerib uhke kodu täis intrigeerivaid tegelasi ja vabaduses olev kirvemõrvar. Kuigi see romaan on eraldiseisvana nauditav, rikastab raamatu lugemist ka sarja vaatamine. Atkinsoni huumorioskus ja keerukas süžee loovad meeldiva lugemise.