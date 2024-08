Nahkhiired kahjuritõrjena ja raamatud bakterite tapjana: avasta huvitavaid fakte raamatute kohta!

Selleks raamatuks on «Prophet Muhammad». Guinnessi rekordite andmete järgi kaalub see umbes 3306 naela ehk 1499,58 kilo, mille mõõtmed on 16,40 jalga x 26,44 jalga ning sellel on 429 lehekülge. See koondab lugusid prohveti eluaegsetest saavutustest, mis on saadaval Dubai Al Wahda kaubanduskeskuses.

Maailmas on ligikaudu 2,6 miljonit raamatukogu

Ameerika Ühendriikides on raamatukogusid rohkem kui McDonaldseid. Maailma raamatukogukaardi andmetel on USA-s kokku 110 450 raamatukogu, Indias 1,5 miljonit raamatukogu ja Hispaanias 25 255 raamatukogu. Kui palju raamatukogusid on Eesti riigis, kas sina tead?

Harvardi raamatukogu sisaldab inimnahasse köidetud raamatuid

Pole uudis, et keskajal oli kõige levinum raamatute kattematerjal nahk – täpsemalt loomanahk. Harvardi raamatukogus on aga mitmeid inimnahasse köidetud raamatuid! Üks neist on «Des destinées de l’ame», mis on olnud Harvardi Houghtoni raamatukogus alates 1930. aastatest. Kuigi see võib tunduda barbaarne, oli raamatute köitmine inimnahale üsna tavaline ja isegi normaalne, mida mõned inimesed tegid näiteks surnute austamiseks.

Portugali raamatukogu Biblioteca Joanina võõrustab nahkhiiri

Lisaks tavapärastele puhastusvahenditele, mis hoiavad raamatukogu puhtana, on Portugali raamatukogul Biblioteca Joanina veel üks koristusmeeskond, kes hoiab eemal raamatusööjate putukate populatsiooni – nahkhiired. Nad peidavad end vanade raamaturiiulite taha ja toituvad seal öösiti putukatest. See ebatavaline kahjuritõrje viis aitab hoida kaunist 300-aastast hoonet looduslike kahjustuste eest kaitstuna. Ärge muretsege, nahkhiired inimesi ei häiri!

On olemas raamat, mis puhastab vett

Kas suudaksite kunagi ette kujutada raamatut, mis tapab baktereid? Seda on joogiraamat, mis on trükitud filterpaberile ja mis võib tappa vees olevaid baktereid. Raamat on mittetulundusühingu WATERisLIFE looming, mille eesmärk on tõmmata tähelepanu sanitaar- ja hügieeniküsimustele. Raamat on ainulaadne, sest selle lehed on kaetud hõbedaste nanoosakestega. Nad tapavad vees levivaid baktereid, mis põhjustavad selliseid haigusi, nagu koolera, tüüfus ja E. coli.

Mida tähendab «inimraamatukogu»?

Kui te pole seda terminit kunagi varem kuulnud, on kõik korras: see on suhteliselt uus. Inimraamatukogu algatus sai alguse Kopenhaagenis 2000. aastal. See «avaldab inimesi avatud raamatutena», mille eesmärk on pakkuda juurdepääsu inimestele ja nende lugudele. Saate vaadata inimesi nagu raamatuid, keda te tõenäoliselt kunagi ei kohta, ja nendega rääkida. Enamik neist «inimraamatutest» on häbimärgistatud inimesed sotsiaalsetest rühmadest, keda me tavaliselt väldiksime. Projekti idee seisneb selles, et me ei peaks hindama raamatut selle kaane järgi. Projekt on aktiivne enam kui 70 riigis.