Saiafänn Eva Pärtel avaldas uue kokaraamatu: «Meie kliimas tuleb palju ise kaasa mõelda!»

See on järg kahe aasta eest ilmunud Eva Pärteli samanimelisele raamatule, mis on esimene eesti keeles kirjutatud täispikk raamat nisujuuretisest. Raamatu järg sündis tänu lugejate soovile uusi nisujuuretise retsepte saada.

Eva Pärtel, «Nisujuuretis. Küpsetised. Osa 2». Foto: Raamat

Võrreldes tavalise pärmitaina meetodiga on nisujuuretisega küpsetiste tegemine uudne. Tainale ei lisata pagaripärmi, vaid see kerkib pikaajalise käärimise jooksul nisujuuretise toel. Nisujuuretisega tehtud küpsetised on õhulised ja maitsevad rikkalikud. Lisaks on need kõhusõbralikud, seda tänu taina pikaajalisele kääritamisele ning juuretises sisalduvatele piimhappebakteritele. TFTAK laboris läbi viidud Eva Pärteli koduse nisujuuretise analüüs näitas, et nisujuuretis sisaldab Fructilactobacillus sanfranciscensis jt piimhappebaktereid.

Raamatu retseptid ja õpetused on valminud siinset kliimat ja toorainet arvestades. «Kui professionaalses köögis on kergitusahjud reguleeritud temperatuuri ja niiskusega, siis koduköögis dikteerib olusid ilm. Tuleb teada, kuidas tainast kuival ja jahedamal ajal kergitada ja mida teha teisiti siis kui on kuumad ja niisked olud. Meie kliimas tuleb palju ise kaasa mõelda,» räägib raamatu autor Eva Pärtel, kes küpsetab nisujuuretisega juba 2013. aastast.

Raamatu teine osa õpetab nisujuuretisest valmistama lehttaina croissant‘e, prantslaste pikka saia, pehmet Jaapani piimasaia, bagel'eid jpt. Kui klassikalise juuretisesaia valmistamist saab õppida raamatu esimese osa abiga, siis raamatu järjest saab õppida juuretisesaia tegemist tatraidude, rukkijahu, seesamiseemnete ja einkorn üheteranisu jahuga.

Lisaks leiab raamatust õpetuse kuidas kasvatada nullist nisujujuuretist ja seda edaspidi toita. Autor on koolituste ja lugejatelt tulnud küsimuste põhjal koostanud raamatusse «Korduma kippuvad küsimused», millest leiab vastuseid nii juuretise kasvatamise kui juuretisetainast küpsetamise kohta üldiselt.