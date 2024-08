Sisulooja Looraxo soovitab 9 raamatut, mis tõestavad, et lugemine ei ole igav

Ma olen sotsiaalmeedia sisulooja Loora, kes alustas raamatute lugemisega alles eelmisel aastal. Varem lugesin kooliajal vaid kohustuslikku kirjandust, mis tol ajal paraku väga ei kõnetanud. Arvasin, et raamatute lugemine on igav. 2023. aastal esitasin endale väljakutse lugeda 12 raamatut ühe aastaga. Just sotsiaalmeediast nägin, et paljud naudivad raamatute lugemist ning sain seekaudu ka ise inspiratsiooni sellega alustada. Nii jäi ka minule raamatulugemise pisik külge ning olen jätkanud seda ka pärast endale esitatud väljakutse lõppu.