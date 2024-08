4 märki, et su abielu on ummikusse jooksnud

Nagu enamiku probleemide puhul, on parim viis ummikuga toimetulemiseks seda võimaluse korral üldse vältida. Õnneks on nii, et mida vilunumalt rakendate te ülejäänud kuut põhimõtet, seda väiksemaks jääb tõenäosus muutumatute erinevuste tõttu ummikusse joosta. Kui te teineteist tundma õpite ja usaldama hakkate, siis leiate, et lahkarvamusi, mis oleksid varem tekitanud teile suuri raskusi, õnnestub lahendada märksa lihtsamalt, eriti kui te kasutate abivahendina selles peatükis toodud harjutusi varjatud unistuste kohta. Oluline võti ummiku vältimiseks on ka pidev valvelolek, et märgata põgusaid hetki, mil teil võivad teineteise vajadused kahe silma vahele jääda. Kui üks teist on tõsiselt solvunud näiliselt väikeste nägeluste pärast, võib vaja minna veidi rohkem vaeva, et kasvatada imetlust ja hellust ning harjutada teineteise poole pöördumist. Nende väikeste hetkede teadvustamata ja arutamata jätmine võib muuta suhte kaitsetumaks oluliste probleemide kerkides ummikusse jooksmise vastu.