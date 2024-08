Lugu naisest, kes teadis, et keskeas, oma täie võimekuse ja jõu juures, muutub ta nähtamatuks

Ja kui tema töö komitees läbi saab, mida ta siis teeb? Peeti endastmõistetavaks, et ta sobitab ennast kuhugi – paindlik, nagu ta oli, nagu oli alati olnud sellest ajast saadik, kui lapsed sündisid. Kui ta vaatas tagasi peaaegu veerandsajandile, nägi ta, et see oligi tema elu iseloomustanud – passiivsus, teistega kohanemise võime. Ta esimene laps sündis, kui ta oli kakskümmend kaks. Viimane sündis tublisti enne kolmekümneseks saamist. Kui ta neid fakte teistega jagas, kadestasid teda paljud; suur hulk inimesi paljudest riikidest pidas Michael Browni ja tema naist kadestusväärseks perekonnaks.

Kerge jahe tuulehoog, täiesti tuntav, kuigi ikka veel küllalt mahe: esimest korda elus ei tahetud teda. Ta polnud vajalik. Ta oli muidugi juba aastaid teadnud, et see aeg tema elus läheneb. Ta oli isegi selleks plaane teinud; ta õpib seda, reisib sinna, hakkab tegelema ühe või teise hoolekandetööga. Lõpuks pole ju võimalik olla vähemalt mingi mõtlemisvõimega naine, ilma et teaksid, et keskeas, oma täie võimekuse ja jõu juures, kipub sinust saama see ohtralt dokumenteeritud ja palju uuritud nähtus, täiskasvanud lastega ja piisava tegevuseta naine, kelle energia tuleb suunata kõigi, samavõrd tema enda kui teiste huvides, mainitud lastelt vähem haavatavatele sihtmärkidele. Nii et toimuvas ei olnud midagi üllatavat. Võib-olla oleks ta pidanud selleks juba varem valmis olema?